Вирусолог Альтштейн назвал прививку единственным способом снизить риск заражения COVID-19

Основные симптомы штамма коронавируса «Дельта» назвал вирусолог Анатолий Альтштейн и рассказал, как свести к минимуму риск заражения инфекцией.

Сейчас среди населения России в основном циркулирует штамм коронавируса «Дельта». Его выявляют практически у 100% пациентов. Основные симптомы при заражении мутацией — повышенная температура и сухой кашель. Признаком, который характерен в основном для штамма «Дельта», является нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

В осенний период может наблюдаться подъем заболеваемости коронавирусом. Однако эффективной защитой от заражения является вакцинация, подчеркнул профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru. Прививочная кампания позволит за небольшой промежуток времени защитить от инфекции значительное количество населения, уверен специалист.