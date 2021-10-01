Киев рискует потерять весь транзит газа из-за контракта РФ и Венгрии

1 октября в 7:00 «Газпром» приостановил перекачку газа в Венгрию через украинскую территорию. С этого момента российская компания на протяжении 15 лет будет ежегодно поставлять 4,5 млрд кубометров голубого топлива через Австрию и Сербию.

Это означает, что Киев больше не сможет импортировать голубое топливо из Будапешта по схеме «виртуального реверса», заявил директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», — говорится в заявлении.

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В компании уточнили, что заявки на транзит не поступали, несмотря на то, что мощности Киева на выход в Будапешт законтрактованы на весь газовый период — с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 — в размере 24,6 млн кубометров в сутки.

Макогон отметил, что Украина «на протяжении десятилетий» ни разу не нарушила своих обязательств перед Венгрией. Он уверяет, что украинский маршрут по-прежнему экономически выгоден, так как остается кратчайшим путем поставок в Будапешт.

Главным виновником произошедшего директор украинской компании-оператора видит российский «Газпром», который якобы «использует рычаги влияния в очевидно политических целях». В этой связи он призвал остановить «усиление доминирующего положения одного игрока» на фоне рекордного роста цен на газ в Европе.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Не отбор, а покупка

Очевидно, что куда больше Киев волнует потеря средств из-за сокращения транзита российского голубого топлива. До этого Украина получала газ по схеме виртуального реверса, на которую окончательно перешла в начале сентября прошлого года.

Механизм прост: когда российский газ, предназначенный для Европы, проходит через украинскую территорию, «Нафтогаз» забирает почти половину себе. К примеру, 9 сентября 2020 года из России в транзитную систему Украины физически поступило 152 млн кубометров газа, а вышло лишь 83 млн кубометров.

Однако с обоюдного согласия Киева и европейского потребителя этот газ считается не отобранным, а «реверсированным», поскольку Старый Свет как бы «продает» российское сырье украинской стороне.

Поскольку физически прокачка газа с территории какой-либо европейской страны обратно на Украину не осуществляется, а голубое топливо идет лишь в одном направлении, реверс и получил название виртуального.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Из-за экономии Киев организовал подобную схему со многими соседними странами: с Польшей через пункт Дроздовичи, со Словакией через точку Ужгород—Вельке-Капушаны, а также на границе с Венгрией через точку «Берег».

Это позволило Украине в январе—августе прошлого года нарастить импорт природного газа год к году на 30% (до 12,5 млрд кубометров). В частности, поток голубого топлива из Словакии увеличился на 35% (до 8 млрд кубометров), из Венгрии — на 20% (до 3,2 млрд кубометров), из Польши — на 34% (до 1,3 млрд кубометров).

Общий объем виртуального реверса за этот период составил 4,7 млрд кубометров.

Что будет с Украиной?

Совсем не удивительно, почему киевские власти, только-только наладившие с Будапештом нехитрый механизм, назвали новое соглашение между «Газпромом» и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd «ударом». Ведь российский газ будет идти в обход украинских земель.

В течение следующих 15 лет Россия будет ежегодно поставлять 4,5 млрд кубов сырья по двум маршрутам: через «Турецкий поток» и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы. Так, 1 млрд Венгрия получит через Австрию, остальные 3,5 млрд — через Сербию.

turkstream.info /

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва не собирается использовать газ для давления на другие государства. По его словам, голубое топливо служит исключительно интересам российского народа и будет поставляться только на коммерческой основе.

Песков добавил, что контракт России и Венгрии заключается на максимально выгодных экономических условиях, а транзита газа через Украину этот вопрос вообще не касается.

«Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Поэтому абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций [Украины]», — резюмировал он.

Так или иначе, российско-венгерское соглашение будет означать для Украины потерю примерно 10% от нынешних объемов транзита, заявил «Газете.Ru» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако в дальнейшем Киев рискует и вовсе потерять весь транзит газа, если не предложит конкурентные экономические условия и не сможет гарантировать безопасность поставок.

«“Турецкий поток” действительно опасен для Украины, потому что потенциально именно он может забрать больше половины украинского транзита газа. Это связано с тем, что транзит газа через Украину активно используется для поставок в Южную Европу и на Балканы. Ожидается, что страны этого региона со временем могут также перейти на поставки газа со стороны “Турецкого потока”», — отметил Бортник.

Не меньшую угрозу для украинской экономики представляет и «Балканский поток», через который российский газ смогут получать страны Южной Европы, Австрия и Словакия, подчеркнул председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов.

«Для Украины это потеря денег и транзита. А, учитывая, что у страны и так нелегкая ситуация с газом, это станет серьезным кризисом», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Все это, по мнению политолога Марата Баширова, приведет к дефициту сырья в самом Киеве, а также вызовет сложности с поддержанием украинской ГТС «в нормативном состоянии».

«Засуха в украинской ГТС усиливается. Она очень старая и ей требуется огромное количество так называемого "технического газа" для поддержания необходимого давления. Со снижением объемов прокачки транзитного газа объем "технического газа" не уменьшается, но если хочется "поиграть" с отбором газа (а хочется же, иначе на чем "зарабатывать" тем, кто сидит на трубе), то брать его не откуда, как только из "тех/газа"», — написал он в Telegram-канале «Политджойстик».

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что организация изучает соглашение о поставках газа, которое подписали российская компания «Газпром» и Венгрия. По его словам, он уже попросил «проверить последствия контракта».