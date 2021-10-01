Песков указал на высокую ценность ФНБ на фоне экономического окружения России

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о необходимости расширения и сохранения Фонда национального благосостояния.

Комментируя предложение президента России Владимира Путина повысить порог ФНБ для будущих инвестиций до 10% ВВП, его пресс-секретарь отметил, что страна находится в нестабильном экономическом окружении, при котором значение фонда становится очевидным.

«Поскольку международное финансовое экономическое окружение России весьма и весьма непредсказуемо и чревато кризисными проявлениями, то роль ФНБ, конечно, велика и ее трудно переоценить», — заявил Песков.

Он также сообщил, что правительство планирует просчитать вероятные последствия и экономические взаимосвязи инициативы главы государства