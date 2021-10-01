Татьяна Голикова исключила введение нового локдауна в России на фоне пандемии

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России не требует введения нового локдауна в стране.

Российские власти не намерены ужесточать уже действующие ограничения и вводить новые. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в беседе с РИА Новости.

«Локдаун объявлять не будем», — отметила она.

При этом регионы могут принимать конкретные решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах. Сейчас главным способом борьбы с пандемией остается вакцинация. Россияне могут привиться четырьмя отечественными препаратами, а именно «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком», и «Спутником Лайт».