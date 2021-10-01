Песков допустил изменения в сроках запуска «СП-2» после выборов в бундестаг

Сроки запуска газопровода «Северный поток — 2» в свете результатов парламентских выборов в Германии могут измениться, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России заметил, что сценарии развития ситуации после выборов в бундестаг можно разбить на две категории: оперативные и менее оперативные. Однако органы, непосредственно ответственные за сертификацию «СП-2» работать не прекращали.

Занявшие первые места на выборах в бундестаг партия СДПГ и блок ХДС/ХСС настроены положительно в отношении проекта трансбалтийского газопровода. Однако радикально противоположные позиции занимает третья по величине политическая сила Германии — «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок.