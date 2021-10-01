Родственник императора Николая II обвенчался с избранницей в Петербурге

1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга обвенчались наследник дома Романовых великий князь Георгий Владимирович и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини, принявшей в православии имя Виктории Романовны.

Впервые за более чем 100 лет в Северной столице состоялась свадьба представителя российской императорской фамилии. На торжестве присутствовали видные общественные деятели из России и около 20 представителей зарубежных королевских династий и владетельных домов.

Ранее Георгий Михайлович объяснил, почему местом для венчания выбран именно Санкт-Петербург. По его словам, Северная столица олицетворяет историю России и Романовых. Именно Петербург посетил великий сразу после возвращения в Россию из Европы. Кроме того, он отметил, что это прекрасная возможность показать современную Россию многим иностранным гостям.

Ранее некоторые детали свадьбы раскрыл в интервью изданию «Петербургский дневник» советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Немирович-Данченко.

«Конечно же, эта свадьба укладывается в парадигму традиции браковенчаний российских великих князей, но члены Императорской семьи – современные люди. <...> Сейчас мы живем в иной и социальной и исторической реальности, и поэтому и нынешняя свадьба, сохраняя определенные важные исторические и протокольные элементы, будет, конечно же, менее помпезна, скромна, более открыта и, можно сказать, даже демократична», — сказал советник.

Немирович-Данченко рассказал и о подвенечном платье невесты.

«Платье невесты создано итальянскими дизайнерами, а фата и шлейф расшиты русскими вышивальщицами. Это не случайно, невеста по происхождению итальянка, и этим Виктория Романовна хочет подчеркнуть свою искреннюю любовь к России».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Свадебный торт приготовлен кондитером европейских королевских домов англичанином Майклом Льюисом-Андерсоном.

Ранее сообщалось о продаже на аукционе пасхального яйца Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны за 67,5 млн рублей.