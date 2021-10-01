Песков подчеркнул безразличие Кремля к возвращению Саакашвили в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возвращении политика Михаила Саакашвили в Грузию и отметил безразличие Кремля к этому факту.

Во время очередного брифинга с журналистами Песков подчеркнул, что Москву не волнуют перемещения грузинского и украинского политика. Песков заявил, что там, где экс-президент Грузии, там всегда происходит цирк.

«Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава богу, это не наш вопрос», — отметил представитель Кремля.

О визите в Тбилиси Саакашвили сообщил сторонникам в соцсетях. Грузинский политик отметил, что пробудет в столице лишь два дня, чтобы за это время противостоять правительству.