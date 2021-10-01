Общественный штаб доложил об отсутствии нарушений при онлайн-голосовании на выборах

Специалисты провели анализ и не выявили нарушений при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которые повлияли бы на итоги выборов в Госдуму. Об этом заявил Общественный штаб.

Аудит технической группы не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в столице РФ на минувших выборах. Общественный штаб объяснил «подозрительное» поведение графиков внешними факторами. В качестве примера приводится время информационных рассылок.

Проверка результатов ДЭГ осуществлялась с помощью экспертов, которые представляли интересы различных кандидатов и партий. Техническая группа преследовала цель по перепроверке подсчета итогов онлайн-голосования. Специалисты оценивали сомнения и версии о возможных нарушениях.

«Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейн, опубликованную в обзервере, — в ходе голосования в нее попадали все транзакции. Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчета голосов», — говорится в сообщении.

Выборы в этом году проходили в период с 17 по 19 сентября. Жители семи российских регионов могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.