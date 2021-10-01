Президент Украины сравнил себя в школьные годы с демоном

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил о неадекватном поведении в школьные годы и сравнил себя с демоном.

Украинский лидер в ходе выступления перед учителями в преддверии Дня работника образования рассказал о своем поведении в школе. По словам Зеленского, он был бешеным и неадекватным.

Глава Украины напомнил о традиции, которая существует во многих школах, когда часть уроков проводят старшеклассники.

«Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, - я про таких как я, мы все были такими, - демонов, в хорошем смысле этого слова», — сказал Зеленский.

Ученики старших классов стоят на месте преподавателей перед своими одноклассниками и понимают, насколько это не просто — быть учителем, отметил украинский президент.