Политолог Мартынов назвал очередной провокацией «возвращение» Саакашвили в Грузию

Заявление бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили о возвращении на родину является очередной провокацией, считает российский политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, пока что рано делать какие-то выводы. Далеко не факт, что Саакашвили действительно пересек государственную границу Грузии, поскольку после совершения этого действия его должны были задержать местные правоохранители.

«Насколько мне известно, он обвинен досрочно в серьезных преступлениях», — отметил политолог.

Алексей Мартынов подчеркнул, что сейчас Саакашвили может ожидать арест и тюрьма. Однако сообщение политика о возвращении на родину может не соответствовать действительности.

«Я думаю, что это очередная провокация», — заключил Мартынов в интервью телеканалу «360».

Как стало известно ранее, Михаил Саакашвили объявил о возвращении в Грузию спустя восемь лет. Позже выяснилось, что он находится на территории Батуми, но в МВД эту информацию опровергли.