«Чачи нам принеси, мы домой летим». Ждут ли Михаила Саакашвили в Грузии

Утро 1 октября началось с загадочного видеообращения Михаила Саакашвили к своим подписчикам в Facebook. Снимая себя на фоне трудноразличимых ночных пейзажей неизвестного города, бывший президент Грузии похвастался, что вернулся в Батуми после восьмилетнего отсутствия.

«Всем привет из моего Батуми, моей гордости. Что-то здесь обновили [за прошедшие годы], хотя этот бульвар я представлял себе немного лучше. Вы видите, что я рискую своей жизнью, своей свободой и все же прилетел сюда, несмотря на угрозы», — произносит герой видео.

Однако местное МВД поспешило опровергнуть пребывание экс-президента в столице Аджарии.

«Он [Саакашвили] не пересекал государственную границу Грузии», — отрезала пресс-служба ведомства.

И сомневаться в уверенности правоохранителей не приходится: в Грузии господина Саакашвили давно ждут, чтобы посадить его за решетку по целому ряду уголовных дел. В совокупности экс-президенту страны светит больше 10 лет тюремного заключения.

youtube.com / BobySevas

Украл, разогнал – в тюрьму

Последний раз Саакашвили был в Грузии в октябре 2013 года. Второй президентский срок подходил к концу, его партия «Единое национальное движение» провалилась на выборах, заняв 65 кресел в 150-местном парламенте.

Авторитет главы государства таял на глазах, злые языки поговаривали, что Саакашвили причастен к гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвании в феврале 2005 года. К тому же президент давал все новые и новые поводы сомневаться в своем политическом профессионализме. К примеру, одной из последних инициатив реформатора было решение раздавать грузинское гражданство всем желающим, кто придет в президентскую резиденцию с удостоверением личности и написанным от руки заявлением.

«Это безответственное, опасное, совершенно недопустимое и противоречащее устоявшейся практике предоставления гражданства иностранцам решение», — заявила тогдашний Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.

Не дожидаясь окончания президентского срока, Михаил Саакашвили сел в самолет и покинул Грузию. За восемь лет он успел несколько раз встретиться с европейскими лидерами в Брюсселе, поучаствовать в Евромайдане и сменить несколько крупных руководящих постов на Украине.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Параллельно с кадровыми скачками Саакашвили на одесской и киевской землях в Грузии росло и пополнялось свежими томами личное дело бывшего президента. 28 июля 2014 года ему предъявили первое обвинение — превышение полномочий при разгоне оппозиционной акции в Тбилиси в 2007 году. Эти протесты стали самыми крупными в истории страны с момента «Революции роз». По многочисленным сообщениям правозащитных организаций, силовики активно применяли против митингующих и журналистов дубинки.

К 2018 году Саакашвили обвиняли не только в жестком подавлении протестов, но и в растрате бюджетных средств, избиении члена грузинского парламента Валерия Гелашвили, убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и незаконном досрочном освобождении из тюрьмы бывших чиновников МВД, также причастных к его смерти.

«Темные времена, когда страной правил такой угнетатель, клоун в лице Саакашвили, который сейчас находится в изгнании, никогда не вернутся. Вы видели, каким он был позорным. Этот человек был президентом нашей страны девять лет, люди дали ему столько мандатов, и человек добровольно оставил свой паспорт. Он отказался от гражданства, оставил паспорт, сдал и получил украинское гражданство. Потом его выгнали оттуда. <…> Если он хочет приехать, пусть приезжает. У нас есть довольно большая коллекция галстуков, чтобы подготовить для него и комфортно поместить его в тюрьму», — сообщил в июле 2021 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

ru.wikipedia.org / MIKHEIL

Вопрос спасения

Саакашвили не заставил себя долго ждать. Уже в сентябре бывший президент якобы купил билеты в Тбилиси на 2 октября — на этот день в стране запланированы выборы в местные органы власти. Если верить словам политика, на 54-м году жизни в нем проснулось желание «защищать волю» грузин и вершить судьбы их детей.

«Решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания, и как я уже сказал, я взял билет на вечер второго октября, чтобы быть с вами в Тбилиси и защищать вашу волю. Я делаю это не для себя, и у меня нет личных амбиций и желания занимать должность, я действительно не собираюсь бороться за это, но я собираюсь бороться за то, чтобы у наших детей было будущее», — объяснил Саакашвили.

При этом уже 1 октября он призвал людей выйти на площадь Свободы в Тбилиси, чтобы помочь Грузии «встать на путь развития». Саакашвили выразил надежду, что число собравшихся достигнет 100 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Он — клоун»

Пока главным вопросом остается местонахождение Михаила Саакашвили. После официального заявления МВД об отсутствии политика в Грузии эту информацию подтвердил лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Саакашвили не в Грузии, — заверил чиновник. — Он – клоун, это подтвердилось».

В украинском офисе главы Исполнительного комитета Национального совета реформ рассказали журналистам, что господин Саакашвили действительно улетел из Киева и сейчас находится в Грузии. Член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили признался, что не доверяет этой информации:

«Саакашвили много раз бывал в Батуми, когда был президентом. Он мог снять это видео раньше, звук наложить другой. Вы же знаете, это очень просто делается сейчас. Я думаю, что это фейк».

facebook.com / Mikheil Saakashvili

В преддверии выборов Саакашвили пытается «нагнать голосов» для своей партии. По данным опросов, «Единое национальное движение» поддерживает 26% избирателей, а их главных оппонентов — партию «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе — почти 50%. Проблема в том, что даже столь внушительная поддержка политической силы Саакашвили абсолютно не означает, что грузины встретит беглого и отказавшегося от гражданства президента с распростертыми объятиями.

«Саакашвили хочет, чтобы его сторонники вышли на улицы и спровоцировали выступление после выборов, — объясняет Гвритишвили. — Еще одна цель – увеличить количество голосов за его партию ["Единое национальное движение"]. Такой трюк он делает не в первый раз. Он каждый раз обещает, что приедет на выборы, и почему-то не приезжает. Шансов вернуться в политическую игру в Грузии у него нет, потому что его лишили гражданства».

За несколько дней до скандального видео Ираклий Гарибашвили вновь пригрозил его автору тюрьмой и пообещал, что Саакашвили схватит сразу же, как только он «вступит на нашу землю». Некоторые представители партий уже воспользовались ситуацией и обвинили грузинские власти в «отсутствии государственности».

Одним из главных просчетов Михаила Саакашвили на посту президента Грузии была бомбардировка спящего Цхинвала 8 августа 2008 года. Из-за действий грузинских вооруженных сил в Южной Осетии началась Пятидневная война, участие в которой принимала Россия. Текст «Политики Сегодня» с воспоминаниями бывшего министра иностранных дел Республики Южная Осетия Мурата Джиоева можно прочитать здесь.