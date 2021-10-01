Московский школьник угрожал учителю расстрелом

Ученик одной из школ в Москве угрожал расстрелять учителя из-за своего нежелания ехать на сборы с классом. Полиция обнаружила дома у подростка огнестрельное оружие.

Учитель получил угрозу после того, как сообщил всем ученикам о выезде на природу в рамках урока по ОБЖ. Один из учеников выразил недовольство и заявил, что на сборы не поедет. Преподаватель начал настаивать на своем решении, после чего подросток стал угрожать расстрелом.

«Будете заставлять ехать, я приду и перестреляю», — сказал школьник.

Преподавательский состав школы обратился в полицию после получения угрозы. В ходе обыска в доме ученика обнаружено охотничье ружье и 300 граммов пороха. Ружье принадлежит отцу школьника, но разрешение на оружие было просрочено, сообщает издание OАne.ws со ссылкой на NewInform.