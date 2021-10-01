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Яйцо Фаберже из коллекции Романовых продали за 67,5 млн рублей

Яйцо Фаберже из коллекции Романовых продали за 67,5 млн рублей

Коллекционное пасхальное яйцо Карла Фаберже, принадлежавшее российской императрице Марии Федоровне, было продано в рамках аукциона «Литфонда» за цену, в два раза превышающую начальную. Об этом сообщает ТАСС.

Ювелирное изделие из золота, покрытое зеленой эмалью и украшенное розами, было выставлено на торги за 28 млн рублей, но в результате продано за 67,5 млн рублей. Фаберже создал это яйцо в 1892 году.

Также на аукционе выставили более 300 предметов быта императорской семьи, знати и военной элиты конца XIX века. Например, настольная подставка для карманных часов императора Александра III с французскими карманными часами Chronometre LIP в комплекте или генеральский кивер штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, а также коллекция фотоснимков  членов венценосной семьи.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет состоится венчание потомка Романовых - великого князя Георгия Михайловича и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.