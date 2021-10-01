Яйцо Фаберже из коллекции Романовых продали за 67,5 млн рублей

Коллекционное пасхальное яйцо Карла Фаберже, принадлежавшее российской императрице Марии Федоровне, было продано в рамках аукциона «Литфонда» за цену, в два раза превышающую начальную. Об этом сообщает ТАСС.

Ювелирное изделие из золота, покрытое зеленой эмалью и украшенное розами, было выставлено на торги за 28 млн рублей, но в результате продано за 67,5 млн рублей. Фаберже создал это яйцо в 1892 году.

Также на аукционе выставили более 300 предметов быта императорской семьи, знати и военной элиты конца XIX века. Например, настольная подставка для карманных часов императора Александра III с французскими карманными часами Chronometre LIP в комплекте или генеральский кивер штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, а также коллекция фотоснимков членов венценосной семьи.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет состоится венчание потомка Романовых - великого князя Георгия Михайловича и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини.