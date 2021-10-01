Лукашенко в интервью CNN признался, что не хочет обсуждать Тихановскую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту американского телеканала CNN Мэттью Чэнсону, в ходе которого речь зашла о Светлане Тихановской.

Когда речь зашла о бывшем кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, Лукашенко отметил, что не хотел бы давать ей никаких либо оценочных характеристик. Вместе с тем Лукашенко добавил, что не воюет с женщинами.

По словам главы республики, лидер оппозиции должен проживать в родной стране и иметь отличную от провластной точку зрения.

«Я знаю этих людей в Белоруссии. Они на вашей стороне и получают от вас деньги», — сказал он.

Стоит отметить, что президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. Однако настроенные против власти граждане отказались признавать результаты голосования, требуя назначить на пост президента Светлану Тихановскую.