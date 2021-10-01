Экс-замминистра просвещения Ракову внесли в федеральный реестр разыскиваемых

Бывшего заместителя министра просвещения, а также вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в розыск, сообщили в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, следственные органы приняли решение о предъявлении Раковой заочного объявления в мошенничестве.

«Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — добавил собеседник РИА Новости.

Стоит отметить, что речь идет о хищении 50 миллионов рублей. Следствие считает, что в 2019 году Ракова пролоббировала выделение средств Фонду новых форм развития образования, в котором она занимала должность генерального директора.