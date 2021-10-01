Американский дипломат Блинкен призвал Россию к борьбе с вирусами-вымогателями

Вашингтон ожидает, что Москва предпримет усилия для противодействия вирусам-вымогателям, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский дипломат констатировал, что угроза кибератак возрастает как на территории Соединенных Штатов, так и во всем мире. Блинкен призвал усиливать защиту от хакеров и повысить уровень осведомленности населения о проблеме.

«Необходимо принимать также наступательные меры, нарушать и пресекать деятельность этих по большей части преступных группировок, использующих вирусы-вымогатели», — сказал глава Госдепа.

Россия и другие страны, в которых могут действовать хакерские группировки, должны бороться с киберпреступностью. В противном случае США самостоятельно будут заниматься этим, добавил Блинкен.