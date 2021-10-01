Выборы с огоньком. Неудачное голосование за мэра Мурманска перетекло в поджог здания правительства

В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестный попытался поджечь здание правительства Мурманской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком кидает две бутылки с зажигательной смесью и убегает.

Возможно, нарушитель знал, куда целиться: в этой части здания находятся кабинеты губернатора Андрея Чибиса и его заместителей, а также большой и малый залы заседаний. По данным местных СМИ, в результате нападения огнем повреждена входная дверь, также пострадал охранник. Но информации о его состоянии пока нет.

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание облправительства в Мурманске.



Он бросил два предмета, предположительно бутылки с зажигательной смесью, в сторону дверей администрации. По неподтвержденным данным, в результате происшествия пострадал сотрудник охраны. pic.twitter.com/0AOnRYlH00 — ВЕСТИ (@vesti_news) October 1, 2021

Сообщается, что несмотря на позднее время (нападение произошло в половину второго ночи), в нескольких кабинетах еще находились чиновники.

«Экипажи Росгвардии привлечены к поискам поджигателя. В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны», - цитирует «АиФ-Мурманск» слова главы пресс-службы регионального Управления Росгвардии Павла Харченко.

В здании, помимо областного правительства, находится еще и администрация Мурманска, где за несколько часов до происшествия на заседании совета депутатов разгорелся скандал. Парламентарии отвергли единственного кандидата на пост главы города, которого предложил губернатор.

Чибис выдвинул бывшего министра образования региона, а ныне - депутата гордумы и руководителя местного отделения «Единой России» Ольгу Дзюбу. Но в ходе голосования ее поддержали только восемь из 25 присутствовавших коллег. Учитывая, что большинство из них тоже единороссы, результат вызвал недоумение.

Правительство Мурманской области /

Разбираться в ситуации в городскую администрацию пришел сам губернатор, а после пообещал, что депутаты, которые «чего-то недопоняли, в ближайшее время поймут». А пока временно исполнять обязанности мэра будет вице-спикер городского парламента Тамара Прямикова.

В пресс-службе регионального отделения «ЕР» тем временем сообщили, что на следующем заседании думы вновь выдвинут кандидатуру Дзюбы на голосование. Но когда оно состоится, еще не известно.