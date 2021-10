Токио отменил 120 авиарейсов в ожидании тайфуна «Миндул»

В токийском аэропорту Ханэда отменили 120 авиарейсов из-за тайфуна «Миндул». Об этом сообщает японский телеканал NHK WORLD News.

Powerful Typhoon Mindulle is expected to approach Tokyo's Izu Islands in the Pacific as early as dawn on Friday. pic.twitter.com/ii1v0GZ8bM

По данным метеорологов из филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб тропический циклон возник юго-восточнее острова Гуам.

TROPICAL CYCLONE ADVISORY NO. 5

Typhoon “MINDULLE”

Issued at 11:00 PM, 25 September 2021

Valid for broadcast until the next advisory at 11:00 AM tomorrow



TYPHOON “MINDULLE” CONTINUES TO RAPILDY INTENSIFIES OVER THE PHILIPPINE SEA.



