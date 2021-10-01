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Токио отменил 120 авиарейсов в ожидании тайфуна «Миндул»

Токио отменил 120 авиарейсов в ожидании тайфуна «Миндул»

В токийском аэропорту Ханэда отменили 120 авиарейсов из-за тайфуна «Миндул». Об этом сообщает японский телеканал NHK WORLD News.

По данным метеорологов из филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб тропический циклон возник юго-восточнее острова Гуам.

На данный момент тайфун находится к юго-востоку от Токио и движется вдоль острова Хонсю. Скорость ветра в эпицентре циклона составляет 45 м/с, а порывы ветра достигают 60 м/с.

По расчетам экспертов, тайфун пройдет параллельно побережью Японских островов, задевая их лишь частично, и стихнет юго-восточнее Курильских островов.

Ранее, стало известно о извержении вулкана на Килауэа на Гавайских островах. По мнению сотрудника Гавайской вулканической обсерватории местным жителям и населенным пунктам пока ничего не угрожает. 