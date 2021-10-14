Ловушка для Путина? Как короткое платье американской журналистки обнажило лицемерие США

13 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя» президент РФ Владимир Путин два с половиной часа беседовал с корреспондентом американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл, запомнившейся зрителям красивыми ногами и томными взглядами, неоднократно брошенными на собеседника глобального масштаба.

Телеведущая озвучивала заранее подготовленные редакторами вопросы (если не сказать — утверждения), скорее призванные донести до широкой публики конкретную позицию США по теме поставок российского газа в Европу, нежели узнать мнение Путина.

«Россия использует энергию как оружие?» — интересовалась журналистка.

Российский президент терпеливо отвечал: мол, мы поставки газа в Европу увеличиваем, а партнеры из других стран, в том числе из США, их уменьшают. Отсюда, очевидно, рост цен на топливо. И намекнул Гэмбл, что неплохо было бы и погуглить перед беседой:

«Это вещи открытые, нужно только заглянуть в интернет, там все есть. А вы говорите об обвинениях России в использовании энергоресурсов в качестве оружия».

Но телеведущая ответ будто бы не услышала. То ли из-за трудностей перевода, то ли из-за упрямства. И продолжила гнуть американскую линию.

«В этом году европейский газовый предел увеличился на 60%, это произошло за несколько недель, и мировые цены взлетели. Как вы можете заставить Европу поверить в то, что вы — надежный газовый партнер, когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам?» — продолжала Гэмбл.

Путин снова ответил. Да так, что резюмировал не только это интервью, а практически весь русско-американский диалог на энергетическую тему.

«Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое! Как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам еще раз. <…> Увеличиваем поставки. У-ве-ли-чи-ва-ем!» — подчеркнул российский президент.

Так кто же она — красивая женщина по мнению Путина? И случайность ли, что интервьюировать президента России приехала именно Гэмбл?

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Американский дресс-код

39-летняя выпускница Университета Майами в журналистике с 2003 года, ныне является ведущей CNBC и проживает в Абу-Даби — там у телеканала штаб-квартира на Ближнем Востоке. Хэдли Гэмбл брала интервью у президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, премьер-министра Ливана Саада Харири, главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра и других ближневосточных политиков.

Кстати, к саудовской королевской семье журналистка питает особый трепет. Министра энергетики СА — принца Абдулазиза бен Сальмана — Гэмбл тепло приветствовала в Москве 14 октября, в рамках все той же «Российской энергетической недели». Уже в скромном брючном костюме, а не в откровенном платье выше колена.

Впрочем, с первыми лицами даже на Ближнем Востоке журналистка предпочитает общаться именно в эффектных нарядах. От ее ног, упорно появляющихся в объективах телекамер, зрителям CNBC трудно оторвать взгляд. Так что провокационное «мини», в котором Гэмбл беседовала с президентом, исключением из правила не является. Покрытой головы (и даже ног) телеведущей удостоился лишь папа римский Франциск.

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В комментариях под видео с диалогом Путина и Гэмбл некоторые российские пользователи подняли вопрос о дресс-коде, который все-таки хорошо бы соблюдать всем участникам форума, а особенно его модератору — то есть американской журналистке. Но сама Гэмбл только гордится своим откровенным образом и радуется, что ее, размахивающую длинными ногами, поместили на обложку «Коммерсанта». Саму статью «Ъ», где спецкорр Андрей Колесников весьма критически оценивает профессиональные способности иностранной коллеги, журналистка, видимо, не читала.

Разницу национальных культур этот кейс обозначил довольно быстро. Пока некоторые россияне возмущались нарядом Гэмбл, ее коллега из Financial Times Дэвид Шеппард, напротив, выразил недовольство президентским упреком-комплиментом в адрес «красивой женщины», которая не слушает собеседника. И намекает на то, что в прогрессивном 2021 году к гендерному вопросу нужно относиться сугубо по-американски: никаких комплиментов в рамках делового общения. Все иное — сексизм.

«Путин заявил интервьюеру CNBC Хэдли Гэмбл, что она "красивая женщина, но не слушает то, что он говорит", что примерно так же ужасно, как это звучит. Она хорошо справляется, но я не могу поверить в сказанное… 2021 год на дворе. <...> Это покровительственно, это сексизм. <...> Сказал бы Путин то же самое журналисту-мужчине? Нет», — написал Шеппард в Twitter.

Однако, как уже заметили в Древнем Риме, что позволено Юпитеру, то не позволено быку: незадолго до начала «Российской энергетической недели» в западных СМИ распространился по-настоящему сексистский скандал в адрес переводчицы, сопровождавшей Путина на встрече с предыдущим президентом США три года назад. И никого из журналистов ведущих американских изданий он не возмутил.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Ответ на «красивую переводчицу» Путина

В начале октября экс-сотрудница Белого дома Стефани Гришэм опубликовала книгу, на страницах которой отмечалось, что во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году советник президента США Фиона Хилл обратила внимание на переводчицу российского президента — «привлекательную брюнетку с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой».

«Потом она [Хилл] сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал эту женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — написала Гришэм.

Речь шла о 36-летней Дарье Боярской, выпускнице Балтийского Федерального университета им.Канта. Примечательно, что на переговорах в Японии девушка была одета куда менее броско, чем американская журналистка, да и вела себя куда скромнее. В «альма-матер», Кремле и МИД РФ выбор Дарьи объяснили профессионализмом, а не внешними данными.

Источник «Газеты.Ru» в МИД верно заметил в связи с этой ситуацией:

«Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США».

Главное, впрочем, в дискуссиях о гендере не это. А то, что 13 октября Хэдли Гэмбл комплиментом российского президента осталась довольна.