Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок не подписывал контракт с ФХР

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Олег Знарок не является главным тренером национальной команды.

ФХР не заключила контракт с 58-летним Олегом Знарком и пока не определилась с кандидатурой главного тренера сборной России. Об этом журналистам рассказал Владислав Третьяк.

«Мы еще никому не объявляли. Сегодня у нас состоялся экспертный совет, было очень много мнений. Контракт еще не подписан со Знарком. Поэтому мы собрали экспертов, через некоторое время выйдет информация на сайте, и вы все это увидите», — подчеркнул президент ФХР.

Третьяк подчеркнул, что для журналистов будет «очень много интересного», не став конкретизировать свое высказывание. До этого он анонсировал заключение контракта со Знарком. Специалист уже возглавлял сборную России. Со Знарком национальная команда выигрывала золото Олимпиады в Пхенчхане.