Афганистан отменил выступление своего представителя на сессии Генассамблеи ООН

Представитель Афганистана не выступит на Генассамблее в ООН 27 сентября. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Информатор подтвердил ТАСС, что постоянный представитель Афганистана при Организации Гулям Исхакзай не выступит на общеполитической дискуссии. В понедельник завершается 76-я сессия Генассамблеи ООН.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин ранее обсудил с заместителем генсека Организации по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом положение дел в Афганистане, Сирии и Йемене. Стороны обменялись мнениями по ситуациям в этих странах на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН 24 сентября.