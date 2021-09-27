Политолог Владимир Барканов рассказал о дальнейших отношениях между Россией и Польшей

Говорить о «пересмотре» отношений пока рано, т.к. по словам польской стороны, Россия, оказывается, остаётся страной, с которой сложно достичь консенсуса.
Напомним, что встреча представителей стран прошла 23 сентября в закрытом формате. Вараша осталась довольна встречей Сергея Лаврова и Збигнева Рау, но с «пересмотром» отношений в Польше пока не торопятся.
«Мы обсудили, как Польша будет осуществлять председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Польша начнет председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года, и чтобы эта почти 50-летняя организация, объединяющая более 50 стран, могла функционировать, необходима одна принципиальная вещь: консенсус. Так уж складывается, что Россия принадлежит к тем государствам, от которых зависит получение этого консенсуса и с которым достичь консенсуса сложнее, нежели с другими государствами», — объяснил Рау для Polskie Radio.
Насколько сегодня важны отношения с Польшей для России? Свою точку зрения изданию PolitOnline представил политолог Владимир Барканов.
Барканов также отметил, что отношения важны со всеми соседями. И хотелось бы, чтобы они развивались в позитивном русле.
«Исторически народ ездил, ходил в гости. Соседство — это в любом случае лучше, чем некая миролюбивая или дипломатичная конфронтация», — уверен Барканов.
В то же время, стоит помнить, что МИД Польши говорит одно, а польский народ может думать совершенно другое. Например, польское министерство вполне может «транслировать» навязанное ему мнение за авторством заокеанских «партнеров».
«МИД Польши, конечно, зависим. То, что там говорят, не обязательно отражает мнение польского народа, мнение приграничных этнических групп», — уточняет Барканов.