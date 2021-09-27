Политолог Владимир Барканов рассказал о дальнейших отношениях между Россией и Польшей

Говорить о «пересмотре» отношений пока рано, т.к. по словам польской стороны, Россия, оказывается, остаётся страной, с которой сложно достичь консенсуса.

Напомним, что встреча представителей стран прошла 23 сентября в закрытом формате. Вараша осталась довольна встречей Сергея Лаврова и Збигнева Рау, но с «пересмотром» отношений в Польше пока не торопятся.

«Мы обсудили, как Польша будет осуществлять председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Польша начнет председательство в ОБСЕ 1 января 2022 года, и чтобы эта почти 50-летняя организация, объединяющая более 50 стран, могла функционировать, необходима одна принципиальная вещь: консенсус. Так уж складывается, что Россия принадлежит к тем государствам, от которых зависит получение этого консенсуса и с которым достичь консенсуса сложнее, нежели с другими государствами», — объяснил Рау для Polskie Radio.

Насколько сегодня важны отношения с Польшей для России? Свою точку зрения изданию PolitOnline представил политолог Владимир Барканов.

Барканов также отметил, что отношения важны со всеми соседями. И хотелось бы, чтобы они развивались в позитивном русле.

«Исторически народ ездил, ходил в гости. Соседство — это в любом случае лучше, чем некая миролюбивая или дипломатичная конфронтация», — уверен Барканов.

В то же время, стоит помнить, что МИД Польши говорит одно, а польский народ может думать совершенно другое. Например, польское министерство вполне может «транслировать» навязанное ему мнение за авторством заокеанских «партнеров».