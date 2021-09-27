Азербайджан призвал Армению соблюдать международные обязательства

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, сказано в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В сообщении уточняется, что Баку призывает Ереван уважать основополагающие принципы и соблюдать международные обязательства в целях обеспечения мира и безопасности в регионе.

«Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ», — сообщил МИД.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что на территории государства нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах и 30-летний карабахский конфликт остался в прошлом. Об этом он рассказал, выступая на ежегодных общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал «360».