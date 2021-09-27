Венгрия с октября будет получать российский газ по новому контракту

Власти Венгрии и компания «Газпром» заключили контракт на поставки газа до конца 2036 года.

Церемония подписания документа состоялась в Будапеште. На ней присутствовали зампредседателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он ранее сообщил РИА Новости, что в рамках нового соглашения венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Из них через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров, а еще миллиард кубометров — через Австрию.

Договор вступает в силу 1 октября. Его условия могут быть изменены через десять лет. Венгрия по итогам прошлого года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Данный показатель является вторым по величине за 12 лет. Сийярто назвал соглашение с российской компанией «неполитическим» и отверг критику о подписании контракта со стороны Киева.