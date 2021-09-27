УЕФА назвал имена арбитров матча ЛЧ «Зенит» — «Мальме»

Названа бригада арбитров, которая обслужит предстоящий матч петербургского «Зенита» со шведским «Мальме» в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил, что бригада Тасоса Сидиропулоса будет работать на игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме». Помощниками греческого судьи станут ассистенты Полихронос Костарас и Лазарос Димитриадис. Матч между «Зенитом» и «Мальме» пройдет 29 сентября на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В первом туре соперники по группе H потерпели поражения. В прошлом сезоне «Зенит» неудачно выступил в Лиге чемпионов. В шести матчах клуб из Северной столицы набрал одно очко и занял последнее место в группе.