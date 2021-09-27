Экономист Лобода: у Петербурга есть шанс возглавить рейтинг городов для успешной карьеры

Экономист Андрей Лобода пришел к выводу, что власти Санкт-Петербурга делают все, чтобы Северная столица показывала высокие результаты на региональном рынке труда.

По словам эксперта финансовых коммуникаций, Петербург сейчас занимает вторую строчку после Москвы в рейтинге притяжения населения со всей территории страны. Лобода считает, что губернатор Александр Беглов сделал большой вклад для таких позиций.

При этом экономист отметил, что в город на Неве все чаще приезжают молодые специалисты, которые могут начать успешную карьеру, сообщает ФАН. Эксперт подчеркнул, что для данной категории граждан особую важность представляет размер оплаты труда. Лобода утверждает, что Санкт-Петербург мог бы оказаться на первой строчке рейтинга для построения успешной карьеры. Для этого важно повышать зарплаты, избегая возрастную дискриминацию. Для Северной столицы достойный уровень зарплаты ведущих специалистов сегодня должен исчисляться от 100 тысяч рублей, выразил свою позицию экономист.