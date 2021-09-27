Задержанный организатор смертельного восхождения на Эльбрус дал признательные показания

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, написал явку с повинной и дал признательные показания, сообщает СК РФ.

Группа из 19 туристов запросила помощь из-за резкого ухудшения погодных условий. В этот момент они находились на высоте более пяти тысяч метров.

Спасателям удалось эвакуировать 14 человек, еще пять альпинистов скончались. Ситуация осложнялась низкой температурой и порывами ветра, достигавшими 40-70 метров в секунду.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи намерены ходатайствовать об аресте организатора восхождения.