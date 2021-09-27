Санкции против Белоруссии бумерангом ударили по Литве

Процесс восстановления экономики Литвы после пандемии коронавируса пойдет медленнее, чем ожидалось, так как свое влияние на него окажут санкции, введенные Вильнюсом против Белоруссии, а также сокращение потребления внутри страны.

Об этом пишет издание Baltnews, приводя слова председателя Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса о том, что из-за введения санкций против Белоруссии Литва замедлила рос собственного ВВП.

В 2021 году, как сообщили в Банке Литвы, рост ВВП, как ожидается, составит 4,9%, а в 2022 – 3,5%, хотя еще минувшим летом банк озвучивал другие – более оптимистичные прогнозы, рассчитывая, что по итогам текущего года рост ВВП составит 5,1%, а в следующем году валовой внутренний продукт страны буде вырастет еще на 4,1%.

«Мы немного пересмотрели экономический прогноз на этот год. Более высокие, чем ожидалось, результаты по инвестициям и экспорту в первом полугодии предполагают более быстрый рост в этом году. Однако положительный анализ этих показателей перевешивается менее благоприятным развитием частного потребления», — сообщил журналистам Шимкус.

При этом глава Банка Литвы добавил, что Вильнюс рассчитывает на краткосрочность негативного эффекта антибелорусских санкций на литовскую экономику.

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«В следующем году прогноз экономического роста снижен до 3,5 процента. В основном это связано с замедлением роста экспорта, что должно определяться санкциями против Белоруссии», — заключил Шимкус.

При этом издание отмечает, что Литва входит в число стран с быстро восстанавливающимися экономиками, хотя и на ней уже сказываются последствия подорожания сырья и нехватки кадров в отдельных секторах.

По мере того, как экономика Литвы будет расти, увеличится и инфляция, которая, как ожидается, по итогам года составит 3,3%, по есть на 1,1% больше, чем рассчитывали власти прибалтийской республики.