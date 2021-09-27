Санкции против Белоруссии бумерангом ударили по Литве

Процесс восстановления экономики Литвы после пандемии коронавируса пойдет медленнее, чем ожидалось, так как свое влияние на него окажут санкции, введенные Вильнюсом против Белоруссии, а также сокращение потребления внутри страны.
Об этом пишет издание Baltnews, приводя слова председателя Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса о том, что из-за введения санкций против Белоруссии Литва замедлила рос собственного ВВП.
В 2021 году, как сообщили в Банке Литвы, рост ВВП, как ожидается, составит 4,9%, а в 2022 – 3,5%, хотя еще минувшим летом банк озвучивал другие – более оптимистичные прогнозы, рассчитывая, что по итогам текущего года рост ВВП составит 5,1%, а в следующем году валовой внутренний продукт страны буде вырастет еще на 4,1%.
«Мы немного пересмотрели экономический прогноз на этот год. Более высокие, чем ожидалось, результаты по инвестициям и экспорту в первом полугодии предполагают более быстрый рост в этом году. Однако положительный анализ этих показателей перевешивается менее благоприятным развитием частного потребления», — сообщил журналистам Шимкус.
При этом глава Банка Литвы добавил, что Вильнюс рассчитывает на краткосрочность негативного эффекта антибелорусских санкций на литовскую экономику.
«В следующем году прогноз экономического роста снижен до 3,5 процента. В основном это связано с замедлением роста экспорта, что должно определяться санкциями против Белоруссии», — заключил Шимкус.
При этом издание отмечает, что Литва входит в число стран с быстро восстанавливающимися экономиками, хотя и на ней уже сказываются последствия подорожания сырья и нехватки кадров в отдельных секторах.
По мере того, как экономика Литвы будет расти, увеличится и инфляция, которая, как ожидается, по итогам года составит 3,3%, по есть на 1,1% больше, чем рассчитывали власти прибалтийской республики.