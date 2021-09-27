Экипажи Ми-8 выполнили задачи по уничтожению «противника» на учениях в Киргизии

Вертолетная эскадрилья Центрального военного округа (ЦВО) выполнила пуски ракет в ходе учений на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.

В сообщении пресс-службы ЦВО говорится, что в маневрах были задействованы два вертолета Ми-8МТВ5, а также около 50 человек летного и инженерно-технического состава. Летчики выполнили тренировочные полеты в высокогорной местности, а на завершающем этапе учений они нанесли удары ракетами класса «воздух — поверхность» по мишеням, имитирующим колонну техники и мобильные командные пункты условного противника.

Подчеркивается, что всего экипажи выполнили более 20 вылетов и провели пуски около 50 неуправляемых ракет. Маневры прошли на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришли представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации