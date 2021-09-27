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Употребление богатой йодом морской капусты благотворно влияет на силу иммунитета

Употребление богатой йодом морской капусты благотворно влияет на силу иммунитета

Большое количество йода содержится в морской капусте, поэтому данный продукт благотворно влияет на работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет.

Морская капуста подходит для любого приема пищи, но ее можно есть и как самостоятельное блюдо. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета», — объяснила специалист в беседе с радио Sputnik.

Полезнее всего именно ферментированная морская капуста, также ее можно употреблять в сушеном виде. Йод, содержащийся в этом продукте, очень важен для идеальной работы щитовидной железы, которая также отвечает за настроение и работоспособность человека, добавила медик.

Диетолог Эми Гудсон ранее посоветовала употреблять груши для предотвращения риска развития сахарного диабета. Данные фрукты богаты клетчаткой и пищевыми антиоксидантами, сообщает телеканал «360».