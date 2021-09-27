Глава АМФР назвал удовлетворительным выступление сборной России на ЧМ-2021

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев считает, что уступившая Аргентине в четвертьфинале ЧМ национальная команда выступила в Литве удовлетворительно.

Сборная России по мини-футболу накануне завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в серии пенальти Аргентине, являющейся действующим победителем турнира. Глава АМФР Эмиль Алиев в интервью РИА Новости назвал выступления подопечных Сергея Скоровича на планетарном первенстве удовлетворительным.

«Можно признать нашу игру достойной. Мы могли обыграть Аргентину, но, к сожалению, едем домой. Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, но тут была серия пенальти», —отметил он.

С 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах пройдет чемпионат Европы по мини-футболу. После завершения турнира руководство АМФР обсудит возможность продления контракта со Скоровичем.