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Путин признался, что подслушал часть бесед Правительства России

Путин признался, что подслушал часть бесед Правительства России

Президент России Владимир Путин признался, что его впечатлила часть бесед членов правительства страны, которые ему удалось подслушать.

В ходе онлайн-совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабинета министров глава государства рассказал, что сделал это не специально. По словам Путина, рабочий процесс в правительстве страны ему понравился, особенно его впечатлили обсуждения и их накал.

«Работа на марше так и должна быть», — похвалил членов кабмина глава государства.

Также Путин призвал членов правительства трудиться еще более напряженно и результативно. Как подчеркнул президент, это необходимо для того, чтобы реализовать все намеченные планы.