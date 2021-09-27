Путин признался, что подслушал часть бесед Правительства России

Президент России Владимир Путин признался, что его впечатлила часть бесед членов правительства страны, которые ему удалось подслушать.

В ходе онлайн-совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами кабинета министров глава государства рассказал, что сделал это не специально. По словам Путина, рабочий процесс в правительстве страны ему понравился, особенно его впечатлили обсуждения и их накал.

«Работа на марше так и должна быть», — похвалил членов кабмина глава государства.

Также Путин призвал членов правительства трудиться еще более напряженно и результативно. Как подчеркнул президент, это необходимо для того, чтобы реализовать все намеченные планы.