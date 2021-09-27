Лавров и Шойгу отказались от мандатов в Госдуму

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу приняли решение продолжить деятельность на своих местах, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы ключевых российских министерств отказались от мандатов в Государственную думу и продолжат работу на занимаемых в текущий момент должностях.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы проходили на территории России с 17 по 19 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, заручившись поддержкой 49,82% избирателей.