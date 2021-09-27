Певица Буланова: пережившие ливийский плен Шугалей и Суэйфан — настоящие герои

Российская певица Татьяна Буланова назвала важной деятельность социолога Максима Шугалея, который посвятил себя работе по освобождению россиян, незаконно удерживаемых за рубежом.

В интервью изданию «Слово и Дело» артистка, чья песня «Твой путь домой» стала визитной карточкой киноленты «Шугалей-3. Возвращение», заявила, что Шугалей в качестве главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) занимается большим делом.

«Человек самоотверженно занимается большим делом. Хорошо, что существуют подобные проекты и инициативные герои», — рассказала она.

Она назвала ученого настоящим патриотом своей страны, который пережил серьезное испытание. По ее словам, социолог преследовал очень важную цель – он хотел рассказать миру истории обычных ливийцев.

«Хотел помочь им. И помог. Ведь многие вообще не знали ни о ситуации в Ливии, ни историю об узниках "Митиги" и о том, в каких условиях они там содержатся», — заявила Буланова.

Певица подчеркнула, что пережившие ливийский плен Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан являются «настоящими героями», а снятая по мотивам их истории трилогия «Шугалей» позволит людям понять, что они пережили.