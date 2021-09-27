Вассерман назвал причины «невиданного энергетического кризиса» в Европе

Причиной энергетического кризиса, который переживает Европа, стало не только рекордное подорожание топлива, но и деятельность организаций, борющихся против глобального потепления.

Такое мнение в авторской колонке для сайта «РЕН.тв» высказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого невиданный пор энергетический кризис охватил уже не только страны Европейского Союза, но и вышедшую из ЕС Великобританию.

«Природный газ на бирже от 800 до 1000 долларов за тысячу кубометров — втрое-вчетверо дороже стоимости по долгосрочным контрактам. Банкротятся многие поставщики электроэнергии: даже рост отпускной цены в разы не покрывает расходы на топливо. Останавливаются энергоемкие производства — например, азотных удобрений», — перечисляет Вассерман проблемы, с которым сталкиваются европейцы.

При этом эксперт напоминает, что на биржах продается в основном сжиженный газ, произведенный в странах Ближнего Востока, и в Соединенных Штатах Америки, и танкеры с этим газом идут не в страдающую от кризиса Европу, а в Китай, Индию и на стык Индийского и Тихого океанов – туда, куда из стран Западной Европы и Северной Америки было перенесено подавляющее большинство промышленных производств.

Там газ стоит дороже, потому что спрос на него там выше и к тому же хватает средств, чтобы покупать топливо по завышенной цене.

Однако причиной подорожание газа стало не только перераспределение производственных центров в мире, но и непривычный режим потребления.

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Лето 2021 года на Балтике и в Северном море было почти безветренным и облачным. Это привело к остановке ветряных и солнечных электростанций, а возникший при этом дефицит электроэнергии производителям пришлось восполнять за счет электростанций, работающих на углеводородах. Таким образом летом, вместо того чтобы как обычно заполнять европейские подземные газовые хранилища, европейцы наоборот использовали газ, для выработки электроэнергии. А в отдельных странах энергетики даже вернулись к использованию станций, работающих на каменном угле.

«Открытым текстом сообщаю: ветряная и солнечная энергетика заведомо нестабильны. Но само требование сократить выброс углекислого газа преступно, — подчеркивает Вассерман. — Еще в 1909 году американский физик Роберт Уильямс Робертович Вуд экспериментально доказал: парниковые, то есть поглощающие инфракрасное излучение, газы не нагревают, а охлаждают поверхность Земли. Нынешнему глобальному потеплению еще далеко до бывшего тысячелетие назад, когда энергетики не было».

Федеральное агентство новостей /

И теория глобального потепления, и основанные на ней требования по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, и все связанные с этим соглашения являются, по словам Вассермана, мошенничеством, единственная цель которого заключается в том, чтобы взять под контроль все мировое производство. А главным мошенником, соответственно, является тот, кто хочет контролировать мировое производство, заключил эксперт.