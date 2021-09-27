Президент России призвал правительство принимать во внимание инициативы всех фракций

Президент России Владимир Путин обратился с правительству страны по итогам выборов.

По его словам, была проделана серьезная работа. После принятия поправок к Конституции России роль взаимодействия между парламентом и правительством увеличилась. Вместе с тем Путин обратил внимание кабмина на появление новой фракции, сформированной из партии «Новые люди».

«Прошу плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и к депутатским запросам», — сказал он.

Стоит отметить, выборы в Государственную думу проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ, партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство.