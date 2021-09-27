Владимир Путин отметил активность лидеров списка «Единой России» на выборах

Президент РФ Владимир Путин оценил активное участие лидеров списка «Единой России» в избирательной кампании 2021 года. Об этом он заявил на встрече.

Глава государства поблагодарил лидеров предвыборного списка «ЕР» за высокие результаты партии на выборах. Владимир Путин подчеркнул, что они проявили активность в ходе избирательной кампании, которая является отдельной конкретной работой.

«Люди видели ваши подлинные чувства патриотизма», — констатировал лидер на встрече с пятеркой предвыборного списка.

Путин также обратил внимание на их стремление улучшить ситуацию. Президент указал на значимость национальных интересов страны и традиционных ценностей для лидеров предвыборного списка «Единой России».