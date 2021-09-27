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Владимир Путин отметил активность лидеров списка «Единой России» на выборах

Владимир Путин отметил активность лидеров списка «Единой России» на выборах

Президент РФ Владимир Путин оценил активное участие лидеров списка «Единой России» в избирательной кампании 2021 года. Об этом он заявил на встрече.

Глава государства поблагодарил лидеров предвыборного списка «ЕР» за высокие результаты партии на выборах. Владимир Путин подчеркнул, что они проявили активность в ходе избирательной кампании, которая является отдельной конкретной работой.

«Люди видели ваши подлинные чувства патриотизма», — констатировал лидер на встрече с пятеркой предвыборного списка.

Путин также обратил внимание на их стремление улучшить ситуацию. Президент указал на значимость национальных интересов страны и традиционных ценностей для лидеров предвыборного списка «Единой России».