Песков заявил о понимании Путиным специфики российских регионов с президентами

Российский лидер Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где есть президенты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в этом вопросе в перспективе нужно прийти к единообразию, так как в России должна быть только одна должность президента, и все нужно упорядочить.

Также Песков высказался на тему законопроекта о региональной власти, согласно которому губернаторам могут разрешить избираться на более чем два срока подряд. По его словам, президент РФ является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе

«Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика», — добавил он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что «все хорошо в меру», и по большинству вопросов Владимир Путин является сторонником сбалансированного подхода.