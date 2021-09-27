Представитель социал-демократов Шольц объяснил необходимость ухода ХДС/ХСС из бундестага

Немцы уже дали понять, кого хотят видеть в новом правительстве, отметил кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.

По его словам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) должен уйти в оппозицию. Граждане в ходе голосования определили, какие партии должны войти в бундестаг, сказал Шольц.

«Три партии усилились — социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство», — заявил представитель СДПГ.

На прошедших выборах в бундестаг победу одержала Социал-демократическая партия Германии. Политсила набрала 25,7% голосов избирателей.