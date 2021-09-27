Президент России распределил обязанности между федеральной пятеркой «Единой России»

Какие обязанности будут иметь лидеры федерального списка партии «Единая Россия» огласил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова займется вопросами защиты семьи и детей. Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева станет во главе комитета по образованию и науке. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко станет главой комиссии по здравоохранению.

Открывая встречу с лидерами партийного списка глава государства поздравил их с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва. Он обратил внимание, что партия оказала стремление к внутреннему развитию и к обновлению. Это востребовано обществом, пояснил Путин.