Леонков предупредил о превращении Аляски в арктический плацдарм США

Соединенные Штаты Америки превращают Аляску с в некий плацдарм, с которого Вашингтон сможет проводить глобального сдерживания России в Арктике.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» ранее рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который прокомментировал мнение израильского политолога Якова Кедми о том, что создание Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Австралией военного альянса AUKUS, в рамках которого американцы поставят австралийцам атомный подводный флот, потенциально создает новые угрозы для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Отвечая на эти слова, Леонков напомнил, что Россия уже не считает Дальний Восток тем регионом, где можно ограничиться определенным контингентом войск. Теперь в Дальневосточном военном округе размещена полноценная группировка войск, которая при необходимости может быть дополнительно усилена силами и средствами других военных округов.

Федеральное агентство новостей /

По словам Алексея Леонкова, дополнительно Россия проводит реформирование Тихоокеанского флота и размещает в регионе систему эшилонированной противовоздушной и береговой противокорабельной обороны.

«Не стоит забывать, что на Аляске находится позиционный район ПРО, который защищает целая группировка войск США. Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, Россия это осознает и поэтому на ее восточных и юго-восточных рубежах уже расположены дальние радиолокационные станции загоризонтного и надгоризонтного действия, а также системы предупреждения о ракетной атаке.