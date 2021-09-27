Диетолог Гинзбург предупредил россиян о вреде нескольких популярных диет

Популярные правила питания могут сильно навредить организму человека. Российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал о наиболее опасных для здоровья диетах.

По словам эксперта, некоторые диеты позволяют очень быстро сбрасывать лишний вес, но вызывают авитаминоз и недостаток полезных микроэлементов. К таким видам питания относится и диета Дюкана. Она нацелена на потребление большого количества мяса и птицы. Специалист считает, что в рационе человека должно быть не больше 15% белка, иначе можно заработать проблемы с пищеварением.

Гинзбург советует не прибегать к палеодиете. Она подразумевает рацион, схожий с питанием людей, живших несколько тысячелетий назад. Можно есть мясо, птицу, рыбу и орехи. Однако запрещены молочные продукты, масла и алкоголь. Врач полагает, что данная диета приведет к дефициту йода и железа, передает URA.Ru.

Кетодиета, при которой необходимо полностью отказаться от углеводов, может привести к процессу распада жиров для извлечения энергии, а также к частым срывам, считает специалист.

Диетолог Анжелика Дюваль советует в первую очередь понять причину лишнего веса. При похудении специалист рекомендует найти свой индивидуальный подход, а также употреблять больше витаминов, сообщает телеканал «360».