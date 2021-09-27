Песков: Россия будет расценивать расширение НАТО на Украине как пересечение красной линии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает для России пересечение красных линий.

По словам представителя Кремля, соответствующий тезис был озвучен российским лидером Владимиром Путиным в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых красных линий, о которых он неоднократно говорил ранее», — заявил Песков представителям СМИ.

Ранее он сообщал, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно поднималась президентами двух стран. Лукашенко же заявил, что Белоруссия будет внимательно следить за ситуацией на границе с Украиной. По его словам, США стремятся развернуть на украинской территории свои ракеты.