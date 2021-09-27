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Политолог Елисеева исключила серьезные последствия для РФ после назначения канцлера ФРГ

Политолог Елисеева исключила серьезные последствия для РФ после назначения канцлера ФРГ

Новый канцлер Германии будет уделять особое внимание внутренним делам страны, а не внешней политике, поэтому не стоит опасаться каких-то серьезных последствий его прихода.

Соответствующее заявление сделала политолог Наталия Елисеева. По ее словам, внешняя политика никогда не была в числе приоритетов возможного нового немецкого лидера, передает телеканал «360».

«Если действительно канцлером станет представитель социал-демократов, то нужно понимать, что, вероятно, деятельность будет направлена на внутреннюю политику», — подчеркнула Елисеева.

Она отметила, что социал-демократы настроены позитивно в отношении России. Однако отношения Москвы и Берлина в будущем будут зависеть от настроения европейской общественности. Елисеева добавила, что обольщаться на этот счет не следует, поскольку были случаи, когда после комплиментов в адрес РФ власти Германии поступали вразрез со своими дружественными заявлениями.