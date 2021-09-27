Политолог Елисеева исключила серьезные последствия для РФ после назначения канцлера ФРГ

Новый канцлер Германии будет уделять особое внимание внутренним делам страны, а не внешней политике, поэтому не стоит опасаться каких-то серьезных последствий его прихода.

Соответствующее заявление сделала политолог Наталия Елисеева. По ее словам, внешняя политика никогда не была в числе приоритетов возможного нового немецкого лидера, передает телеканал «360».

«Если действительно канцлером станет представитель социал-демократов, то нужно понимать, что, вероятно, деятельность будет направлена на внутреннюю политику», — подчеркнула Елисеева.

Она отметила, что социал-демократы настроены позитивно в отношении России. Однако отношения Москвы и Берлина в будущем будут зависеть от настроения европейской общественности. Елисеева добавила, что обольщаться на этот счет не следует, поскольку были случаи, когда после комплиментов в адрес РФ власти Германии поступали вразрез со своими дружественными заявлениями.