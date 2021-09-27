Песков указал на заинтересованность России в развитии отношений с Германией

Москва с большим вниманием следит за ходом выборов в Германии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле с большим вниманием наблюдают за выборами в ФРГ. Москва заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Берлином, отметил пресс-секретарь президента России.

Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. По итогам голосования, победу одержала Социал-демократическая партия Германии, заручившись поддержкой более 25% избирателей. Ее ближайший соперник — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — получил самый низкий результат за всю историю.