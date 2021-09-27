Организатора смертельного восхождения на Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарии

В КБР служители правопорядка задержали для допроса организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты.

Допрос задержанного уже состоялся. Следственный комитет Российской Федерации планирует ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Помощник гида Таулан Кипкеев поделился деталями о трагическом происшествии на Эльбрусе. По его словам, к ЧП привели два сбоя. Одной из главных ошибок многих туристов является принятие решения о восхождении на гору при отсутствии опыта, отметил Кипкеев. По его мнению, к трагическим последствиям привели непредвиденные обстоятельства, которые случились при восхождении.