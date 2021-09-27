Володин назвал постоянным фактором вмешательство в дела России со стороны Запада

Вмешательство в дела России со стороны Запада будет носить постоянный характер, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, вмешательство во внутренние дела страны является сопутствующим фактором развития России, так как Запад пытается затормозить его.

«Надо делать все, чтобы отношения на международной арене строились на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств», — заявил Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ряд западных стран не хочет, чтобы Россия оказывала влияние на международную повестку. По их мнению, РФ должна быть слабой и терять свой суверенитет, но страна этого не допустит, уверен спикер Госдумы. Володин призвал активно противостоять этому, чтобы планы Запада не претворились в жизнь.