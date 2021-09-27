Немецкая партия АдГ собирается продолжить курс на сближение с Россией

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн рассказал СМИ о дальнейших планах политической силы.

По его словам, партия продолжит продвигать в парламенте шаги по улучшению германо-российских отношений.

«Продолжим работать, в частности над отменой санкций и развитием экономических и культурных отношений», — сказал собеседник РИА Новости.

Вместе с тем Линдеманн прокомментировал итоги прошедших накануне выборов. Политик отметил, что «Альтернатива для Германии» ухудшила свой результат, которого удалось добиться в 2016 году. В Берлине по итогам выборов в палату представителей, партия евроскептиков набрала 8% голосов.