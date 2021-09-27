Рязанский губернатор Любимов отказался от кресла в Госдуме

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отказался от мандата депутата Госдумы РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Денис Арапов.

«Губернатор сегодня написал заявление на отказ от получения депутатского мандата. Как он раньше уже заявлял, он рассчитывает работать дальше на благо жителей Рязанской области. Его в регион направил президент, и он будет дальше продолжать выполнять поручения президента», — объяснил он.

Российский лидер назначил Николая Любимова на должность врио губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. Тогда же, после победы на сентябрьских выборах, политик и вступил в должность.

Напомним, что в Госдуму РФ по итогам выборов 2021 года прошли кандидаты от партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Партия Роста», «Гражданская платформа» и «Родина».