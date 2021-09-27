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Лукашенко заявил о размещении американских военных баз на территории Украины

/ Обновлено: 27 сентября 2021 12:26
Лукашенко заявил о размещении американских военных баз на территории Украины

Украина становится плацдармом для американского вооруженного контингента, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, на сегодняшний день военнослужащим необходимо уделять особое внимание участку государственной границы с Украиной.

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — сказал глава республики в рамках встречи с представителями силовых структур.

Лукашенко также подчеркнул, что неоднократно обсуждал сложившуюся ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. При этом стороны пришли к соглашению о необходимости предпринимать конкретные меры, констатировал он.